انت الان تتابع اليابان تعلق على نقل قاعدة «فوتينما» الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، اليوم الإثنين، أن خطة نقل قاعدة "فوتينما" الجوية من موقعها الحالي بمدينة "جينوان" المكتظة بالسكان إلى منطقة "هينوكو" الساحلية بمدينة "ناجو" لن تتغير، موضحا أن حكومته أكدت مرارا وتكرارا أن خطة الانتقال سوف تمضي قدما بغض النظر عن الاستفتاء الذي جرى في جزيرة "أوكيناوا" أمس، معربا عن تقديره لمشاعر سكان محافظة "أوكيناوا"، مضيفا أن الحكومة ستواصل السعي إلى الحوار معهم للمضي قدما في تنفيذ المشروع، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وقال رئيس الوزراء الياباني: إنه "قد مر 20 عاما على اتفاق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة "فوتينما"، ولن يكون بإمكان طوكيو التأجيل أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن تخفيف عبء استضافة القواعد العسكرية عن أوكيناوا يعد مسئولية رئيسية للحكومة المركزية التي ستواصل بذل أقصى جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف. تأتي