اليابان تعلق على نقل قاعدة «فوتينما» الأمريكية

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، اليوم الإثنين، أن خطة نقل قاعدة "فوتينما" الجوية من موقعها الحالي بمدينة "جينوان" المكتظة بالسكان إلى منطقة "هينوكو" الساحلية بمدينة "ناجو" لن تتغير، موضحا أن حكومته أكدت مرارا وتكرارا أن خطة الانتقال سوف تمضي قدما بغض النظر عن الاستفتاء الذي جرى في جزيرة "أوكيناوا" أمس، معربا عن تقديره لمشاعر سكان محافظة "أوكيناوا"، مضيفا أن الحكومة ستواصل السعي إلى الحوار معهم للمضي قدما في تنفيذ المشروع، وفقا لشبكة فوكس نيوز.
وقال رئيس الوزراء الياباني: إنه "قد مر 20 عاما على اتفاق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة "فوتينما"، ولن يكون بإمكان طوكيو التأجيل أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن تخفيف عبء استضافة القواعد العسكرية عن أوكيناوا يعد مسئولية رئيسية للحكومة المركزية التي ستواصل بذل أقصى جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف. تأتي
وقال رئيس الوزراء الياباني: إنه "قد مر 20 عاما على اتفاق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة "فوتينما"، ولن يكون بإمكان طوكيو التأجيل أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن تخفيف عبء استضافة القواعد العسكرية عن أوكيناوا يعد مسئولية رئيسية للحكومة المركزية التي ستواصل بذل أقصى جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف.
تأتي تصريحات "آبي" بعدما أظهرت نتائج الاستفتاء الذي جرى في جزيرة "أوكيناوا" أمس الأحد، رفض الناخبين لنقل قاعدة عسكرية أمريكية إلى منطقة أخرى داخل الجزيرة الواقعة جنوب غرب البلاد.
وصوت 72% من الناخبين ضد نقل قاعدة "فوتينما" الجوية، وذلك مقابل تأييد 19% فقط لنقلها، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 52%.
بدوره، صرح حاكم أوكيناوا ديني تاماكي بأنه يجب احترام نتائج الاستفتاء معربا عن أمله في تسليم نتائجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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