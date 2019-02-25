انت الان تتابع روسيا تدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مجلس الأمن الدولي، إلى رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بشكل جزئي كبادرة حسن نية، بسبب التزامها بالتهدئة. وقال لافروف، في كلمة بدورة منتدى "فالداي" الدولي المنعقد بمدينة هو تشي منه بفيتنام: "كان منطق المجموعة المشكلة للإجراءات الهادفة لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية ينحصر في أنه لا يمكن أن نطالب بشكل أحادي الجانب بالتنفيذ الكامل لكل المطالب من جانب بيونج يانج، والتفكير بعد ذلك فقط في تخفيف نظام العقوبات المفروضة عليها، وأظهرت قمة سنغافورة أن حل هذه القضية بسرعة فائقة أمر مستحيل".

وطالب وزير الخارجية الروسي بتشجيع كوريا على مواصلة حركتها إلى الأمام في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بيونج يانج أعلنت حظر إجراء التجارب، وهي تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات لتخفيف أو رفع عدد من العقوبات في هذا المجال، التي تعرقل تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. كان مجلس

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