ميركل تلتقي ماي على هامش القمة العربية الأوروبية

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر.

ولم يتم إعلان تفاصيل عن مضمون اللقاء حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقدم ميركل مقترحات جديدة لماي لحل وضع المحادثات الميؤس منها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن المحادثات التي جرت بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش القمة أمس الأحد انتهت دون نتائج محددة.

وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي عقب المحادثات أن توسك ذكّر ماي مجددا بأن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد لن يبحثوا مقترحا جديدا بالحل خلال قمتهم الشهر المقبل إلا إذا كان هذا المقترح له أغلبية تؤيده في بريطانيا.

ولن يجري البرلمان البريطاني هذا الأسبوع تصويتا على اتفاقية الخروج التي تفاوضت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمس إن التصويت سيجرى في 12 مارس المقبل، موضحة أن التصويت سيكون بذلك في داخل نطاق المدة التي تسبق خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد في 29 مارس المقبل.

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ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. وطالما اتُهمت ماي بمحاولة إضاعة الوقت لتضييق نطاق الخيارات أمام البرلمانيين عندما يتعلق الأمر بتصويت نهائي.

وإذا تم إقرار الاتفاق في البرلمان، فإن تغييرات تشريعية أخرى ستظل مطلوبة لوضع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار قانوني.

وهذه القمة هي الأولى على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ويشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وتبحث القمة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

ومن المنتظر أن تدور القمة في يومها الثاني حول الأزمات والمعارك المستمرة في اليمن وسوريا وليبيا والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

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