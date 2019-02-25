محكمة باكستانية ترفض طلب نواز شريف للإفراج عنه بكفالة

أعلن حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف أن محكمة في العاصمة إسلام آباد رفضت اليوم الاثنين طلبا من شريف للإفراج عنه بكفالة.

ويقضي شريف عقوبة بالسجن سبعة أعوام لإدانته بالفساد.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى أنه لا يمكن الإفراج عن شريف بكفالة لأسباب صحية، لأنه يتلقى بالفعل علاجا بأحد المستشفيات.

ولفت خواجة آصف، زعيم حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية” الذي ينتمي إليه شريف، إلى أنه سيتم الاستئناف على قرار رفض الإفراج عن شريف بكفالة.

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