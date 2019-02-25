ترامب يؤجل تطبيق تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال ترامب – في تصريحات أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الاثنين، إن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

وأضاف أنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينج في ولاية فلوريدا، لإبرام اتفاق يحقق الجانبان فيه تقدما إضافيا من خلاله.

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