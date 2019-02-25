شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحيم على: 4 مكاسب مهمة حققتها القمة العربية الأوروبية لصالح مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس القمة العربية الاوروبية التى تختتم أعمالها اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها تاريخية وناجحة، وحققت جميع أهدافها محليا وعربيا وأوروبيا وعالميا.

وقال "على" فى بيان أصدره اليوم، أن هناك مجموعة من المكاسب المهمة التى حققتها هذه القمة فى مقدمتها أنها كتبت شهادة وفاة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية أوروبيا، متوقعا أن تشهد الساحة العالمية وفى القريب العاجل اعتبار جماعة الإخوان الإرهابية جماعة محظورة وتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية دوليا.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم على، أن المكسب الثانى من هذه القمة هو أن العالم كله تأكد أن مصر أصبحت دولة الأمن والأمان والاستقرار، وأنها نجحت فى سحق الارهاب والإرهابيين وأكبر دليل على ذلك أن جميع قادة وزعماء الدول العربية والأوروبية وجميع المشاركين فى هذه القمة انبهروا بمدينة السلام الساحرة شرم الشيخ المصرية العالمية، مؤكدا أن المكسب الثالث من وراء هذه القمة كان بمثابة صفعة قوية على وجوه الأنظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم على، أن المكسب الرابع الذى حققته هذه القمة يتمثل فى الترويج للسياحة المصرية ولمدينة شرم الشيخ عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.