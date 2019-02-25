شكرا لقرائتكم خبر عن نائب القليوبية يطالب وزيرة الصحة بدعم مستشفى الجذام بالخانكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حسن عمر حسنين بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن قلة الإمكانيات ونقص الأدوية وعدم توافر الأطباء داخل مستشفى الجُذام بمدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية.

وقال حسنين فى طلب الإحاطة أن مستشفى الجُذام بأبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تعانى منذ فترة من قلة الإمكانيات الموجودة ونقص الأدوية وقلة عدد الأطباء لافتا إلى أن المستشفى تخدم 580 مريضًا من بينهم 180 سيدة، ويوجد مرضى تتعدى أعمارهم الـ70 عامًا، ويعانون من عدم توافر أبسط أدوات العلاج الطبى مثل "الشاش والقطن"، ونقص أدوية السكر و"الأنسولين"، بجانب عدم تواجد أطباء للكشف الطبى عليهم فى حالة إعياء أحد منهم داخل المستشفى.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن مريض الجُذام يعتبر شخصًا معاقًا لا يستطيع الذهاب إلى أى مستشفى أخرى للعلاج، وهم مقيمون بمستعمرة الجذام بصفة دائمة لا يستطيعون الخروج منها، بسبب إعاقتهم المرضية.

وطالب " عمر " وزيرة الصحة بسرعة التدخل من أجل زيادة عدد الأطباء ورفع الميزانية المخصصة لها لرعاية المرضى بشكل أفضل ، حيث ان المستشفى الآن تعتمد على التبرعات، كما طالب بتواجد أخصائى لكل قسم وليس "حديثي التخرج".