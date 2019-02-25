شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: خطاب السيسى بافتتاح القمة العربية الأوروبية تضمن رؤية تحليلية للواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس السيسى، بافتتاح القمة العربية الأوروبية، كان بمثابة رؤية تحليلية للواقع الذى يجب أن يتعامل معه المجتمع الدولى، فيما يخص التعاون لمواجهة الإرهاب، ومواجهة الدول الداعمة للإرهاب وتحجيمها، من خلال تنسيق دولى يحتاج إلى تعاون الجميع، خاصة أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية تطول كافة الدول، وقد يصل الأمر إلى تفككها وانهيارها، كما حدث فى سوريا وليبيا.

وأضاف ملك فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه يجب أن يكون هناك محل تعاون، فيما يخص التبادل التجارى والنشاط الاقتصادى، ودعم الدول التى تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولى، ولعل الواقع أكد أن مصر هى الدولة الوحيدة الباقية بحوض البحر المتوسط بشمال أفريقيا القادرة على مواجهة بعض التحديات والإشكاليات التى يتضرر منها المجتمع الدولى.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ما تنتهجه مصر فى السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السيسى، يؤكد أن مصر عادت بقوة بعلاقات متوازنة مع كافة دول المجتمع الدولى أوروبى منها والروسى والأمريكى والأفريقى والعربى، بما يؤكد أن هناك جهود حسيسة تبذل فى هذا الجانب.