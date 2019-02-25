شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بإلزام شركات مشروعات البنية التحتية بإعادة تأهيل الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة للحكومة حول سياسة إعادة الشىء لأصله، وخطة الوزارات المعنية بهذا الأمر أو الشركات المنفذة لبعض الأعمال فى الشوارع للحفاظ على منظومة الطرق خاصة الداخلية.

وأوضح طوبيا فى بيان له اليوم، أن بعض الشركات المنفذة لتوصيل الغاز للمنازل لها النصيب الأكبر فى هذه المشكلة، فعلى الرغم من الحصول على أموال من المواطنين أثناء التعاقد من أجل إعادة الشيء لأصله وهذا شرط أساسى لتنفيذ توصيلات الغاز الي المنازل والمجمعات السكنية بزعم إعادة ردم الحفر الذي ينتج عن التوصيل، بالإضافة إلى التسوية بالأسفلت ولكن تتحول الشوارع لمجموعة من الحفر التى تعيق حركة المواطنين وتكبد الخزانة العامة للدولة أموال طائلة.

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وطالب النائب مسئولي المدن الجديدة والمحليات بالتنسيق مع شركات الغاز من أجل تفادى هذه المشكلة، على أن تُلزم وزارة البترول هذه الشركات بضرورة إصلاح ما افسدوه، خاصة وأنهم تقاضوا اموالا مقابل اعادته لأصله ولم يفعلوا.