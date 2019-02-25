مصادر "النشرة" تمنّت على وزيرة الداخلية حلّ ملف مجلس بلدية الفاكهة - الجديدة

تمنّت مصادر "النشرة" من وزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفّار الحسن أن تعيد تفعيل ملف مجلس بلدية الفاكهة وتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بحل المجلس وإعادة انتخابه، لافتة إلى أن "الرواتب لم تدفع لعمّال التنظيفات منذ بداية الأزمة كما أن البلدة ينقصها الكثير من الصيانة على مستوى البنى التحتية"، طالبة من الحسن "الإسراع في حل هذا الملف".
وكانت "النشرة" أول من عرض مشكلة مجلس بلدية الفاكهة بعد قرار مجلس شورى الدولة حل مجلس بلدية الفاكهة-الجديدة، بالإضافة إلى فقدانها نصابها القانوني نتيجة استقالة نصف أعضائها، ورد شورى الدولة لطعن تقدمت به وزارة الداخلية والبلديات عندما كان نهاد المشنوق وزيراً للداخلية.
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