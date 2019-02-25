المطران درويش: انا على قناعة بأن الكشافة تقدم لشبابنا فرصة نادرة ليعيشوا الأخوة

احتفل فوج زحلة الرابع في جمعية الكشاف اللبناني بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيسه، وبعيد مؤسس الحركة الكشفية في العالم اللورد روبرت ستيفنسون سميث بادن باول، بقداس احتفالي في كاتدرائية سيدة النجاة زحلة ترأسه راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش بحضور اعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الكشاف اللبناني.

بعد الإنجيل المقدس، القى المطران درويش عظة نوّه فيها بدور الكشفية في المجتمع ومما قال، شاكراً "الرب على هذا الفوج الذي بقي أمينا لمبادئ مؤسس الحركة الكشفية بادن باول وبقيت سيدة النجاة موئلاً لهذا الفوج، وخلال هذه الأعوام أعطى الفوج الرابع لزحلة قادة كبار وشخصيات مرموقة ومسؤولين التزموا العمل في الكنيسة وفي المجتمع".

وأوضح أنه "صحيح أن جمعية الكشاف اللبناني غير طائفية وغير دينية، إنما دأب الكشفيون في زحلة أن يكونوا حماة الإيمان، يقدمون للكنيسة الخدمات الاجتماعية والرعوية وهناك بروتوكول مكتوب في المطرانية يقول أن المطرانية تقدم المكان والكشفيون يقدمون الخدمة يوم الأحد. أرجو المحافظة على هذا الاتفاق وتطبيقه، لأن المسيحي يحيا بالإيمان والعمل، وانا على قناعة بأن الكشافة تُقدم لشبابنا فرصة نادرة ليعيشوا الأخوة ويتدربوا على الالتزام بخدمة كنيستهم".

وقبل المناولة انشد الكشفيون نشيد الوعد، وانتقل الجميع بعد القداس الى صالون المطرانية حيث تبادلوا التهنئة بالعيد.