الدفاع المدني: نقل جثة شاب سوري من نقطة المصنع الحدودية إلى مستشفى بزحلة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني نقلوا جثة شاب من التابعية السورية إلى "مستشفى الياس الهراوي الحكومي" في زحلة، وقد وُجد جثة هامدة عند نقطة المصنع الحدودية".

وأوضحت أنّ "المهمّة نُفّذت بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصّة وإتمامهما الإجراءات القانونية اللازمة".