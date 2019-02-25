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اليونيفيل الإيطالية تضيء شوارع مجدلزون على الطاقة الشمسية

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دشنت بلدية مجدلزون مشروع الإنارة على الطاقة الشمسية في الشوارع الرئيسية للبلدة من قبل الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

وقد نفذ مكتب التعاون المدني العسكري التابع للكتيبة الايطالية مشروع الانارة المؤلف من 17 جهاز حديث مزود بأحدث التقنيات وتعمل باستقلالية تامة مستفيدة من الطاقة الشمسية وموجهة تماما لعلاقة جديدة مع البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة بهدف زيادة السلامة المرورية والرؤية للسكان في الشوارع الرئيسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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