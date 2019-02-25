اليونيفيل الإيطالية تضيء شوارع مجدلزون على الطاقة الشمسية

دشنت بلدية مجدلزون مشروع الإنارة على الطاقة الشمسية في الشوارع الرئيسية للبلدة من قبل الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

وقد نفذ مكتب التعاون المدني العسكري التابع للكتيبة الايطالية مشروع الانارة المؤلف من 17 جهاز حديث مزود بأحدث التقنيات وتعمل باستقلالية تامة مستفيدة من الطاقة الشمسية وموجهة تماما لعلاقة جديدة مع البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة بهدف زيادة السلامة المرورية والرؤية للسكان في الشوارع الرئيسية.