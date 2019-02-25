الدفاع المدني: 3 جرحى اثر حادث سير في أغميد- عاليه

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أنقذوا جريحًا من داخل سيارته باستعمال معدّات الإنقاذ الهيدروليكية، أُصيب إثر تعرّضه لحادث سير وقع في أغميد - عاليه".

وأوضحت أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى وقوع جريحين آخرين، تولّت جهات أُخرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم".