التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ، امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في حضور الوفد المرافق، وتناول البحث المستجدات العربية والعلاقات بين لبنان والكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى أمير الكويت في شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.