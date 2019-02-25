منخفض جوّي يؤدي الى طقس عاصف وماطر غدا مع رياح شديدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس عاصف وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة تكون مترافقة برياح ناشطة خاصة جنوب البلاد خلال الفترة الصباحية، تشتّد الرياح تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر لتصبح أكثر شمولية مما يؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيًا صباحًا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح لتلامس ال 90 كم/س ( نحذّر من تطاير اللوحات الإعلانية الخ) يرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار، يتحوّل الطقس تدريجيًا الى غائم خلال الفترة المسائية وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة، كم تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1600 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية, ويتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس 1300 متر.