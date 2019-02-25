عز الدين: قضايا المرأة هي في صلب العملية المجتمعية التنموية الشاملة

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بأنّ "لجنة المرأة والطفل انعقدت برئاسة النائبة عناية عز الدين، الّتي أكّدت أنّ اللجنة ستقوم بعملها لجهة دراسة كلّ اقتراحات ومشاريع القوانين الّتي تخصّ المرأة والطفل". وركّزت عز الدين على أنّ "قضايا المرأة ليست قضايا منعزلة بل هي في صلب العملية المجتمعية التنموية الشاملة، ومقاربتنا ستكون مرتكزة على هذا المفهوم الّذي يضع كل قضايا المرأة في صلب كل قضايا المجتمع"، لافتةً إلى "أنّها ستعلن عن جدول زمني مع كل المعنيين في شؤون المرأة خلال ثلاثة أسابيع".

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