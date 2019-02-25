رئيس وزراء اليمن: مستقبل البلاد الآمن يتحقق بانتهاء الانقلاب والتوصل لحل سياسي

أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، عن أمله من المنظمات الإنسانية أن "تتعامل بحيادية مع الوضع في اليمن"، مبيّنًا أنّ "الحكومة تولي ملف الانتهاكات اهتمامًا خاصًّا".

وأكّد في كلمة له خلال جلسة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنّ "مستقبل اليمن الآمن لن يتحقّق إلّا بانتهاء الانقلاب والتوصّل إلى حلّ سياسي وفقًا للمرجعيات"، مناشدًا المجتمع الدولي أن "يدعمنا في تحقيق السلام العادل والشامل".