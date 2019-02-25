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ترامب يصل إلى فيتنام مساء الثلاثاء عشية قمته مع كيم

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أعلن وزارة الخارجية الفيتنامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيصل إلى فيتنام مساء غد الثلاثاء، وذلك عشية قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي ستعقد هناك.

ولفتت الوزارة إلى أن ترامب سيجري صباح الأربعاء لقاء مع نظيره الفيتنامي نغوين فو تشونغ.

ومن المتوقع أن تجري القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فيتنام يومي الأربعاء والخميس القادمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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