منظمة التعاون الإسلامي أكدت دعمها لجهود أذربيجان من أجل إنهاء احتلال أراضيها

شدّ> الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، يوسف بن أحمد العثيمين، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والعشرين لمجزرة بلدة خوجالي في جمهورية أذربيجان، على أنّ "حادث خوجالي كان نتيجة احتلال أرمينيا غير القانوني للأراضي الأذربيجانية".

ولفت في بيان، إلى البيان الختامي للقاهرة الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرارات الّتي اعتمدتها الدورات السابقة لمجلس وزراء الخارجية لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، الّتي عدّت "الأعمالَ الّتي ارتُكبت ضدّ السكان الأذربيجانيّين المدنيّين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وعملًا من أعمال الإبادة الجماعية".

وأكّد دعم المنظمة الكامل لـ"مبادرات وجهود أذربيجان من أجل إنهاء احتلال أراضيها واستعادة سلامتها الإقليمية".