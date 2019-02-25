قرقاش هنأ الكويت بعيد الاستقلال: ندعو لها بالسلام والأمان والازدهار

هنأ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دولة وشعب الكويت بمناسبة أعياد الاستقلال والتحرير. وقال قرقاش "نبارك للكويت الشقيقة أعياد الاستقلال والتحرير، شاركت الكويت أشقائها في الخليج العربي خيرها مبكرا وشاركها أشقائها محنة الاحتلال وملحمة التحرير، ندعو للكويت العزيزة بالسلام والأمان والازدهار".

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