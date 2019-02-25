زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين. وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان، أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض في محافظة "رونغشيان" بمقاطعة "سيتشوان"، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

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