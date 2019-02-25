شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. قمة مزيفة بين ترامب وكيم في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

قال ممثل كوميدى أسترالى يقلد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون اليوم الاثنين إن السلطات الفيتنامية قررت ترحيله قبل نحو 24 ساعة من وصول كيم الحقيقى لحضور قمة تعقد هناك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ووصل شبيه كيم، واسمه هاوارد إكس، للعاصمة الفيتنامية هانوى يوم الجمعة برفقة شريكه الشبيه بترامب مما اجتذب المارة ووسائل الإعلام. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان الحقيقيان قمة فى هانوى يومى الأربعاء والخميس وهى قمتهما الثانية بشأن نزع السلاح النووى.

وزار هاوارد سنغافورة فى يونيو قبل أول قمة بين كيم وترامب حيث قدم فقرات ساخرة وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة. كما ظهر أثناء الأولمبياد الشتوى فى كوريا الجنوبية حيث رقص أمام فريق تشجيع كورى شمالى قبل أن يقتاده أفراد الأمن خارج المكان.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين فى وزارة الخارجية الفيتنامية للتعليق اليوم الاثنين. وقال هاوارد فى وقت سابق إن السلطات استجوبته وحذرته من إثارة أى قلاقل. وشددت فيتنام من الإجراءات الأمنية فى العاصمة قبل القمة.

وأشار هاوارد إلى أن السلطات سمحت لشريكه شبيه ترامب الذى يدعى راسل وايت بالبقاء في البلاد لكنها منعته من أى ظهور علنى آخر. وتعانق الشبيهان وتبادلا القبلات أمام الكاميرات اليوم الاثنين قبل رحيل هاوارد الذى قال "رجاء لا تثيروا حربا عالمية ثالثة... إنهم خائفون من رجلين يشبهان النسخة الحقيقية".