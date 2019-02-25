شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية الأوروبية تبدأ فعاليات اليوم الثاني بـ"جلسة مغلقة" والان نبدء بالتفاصيل

تواصل القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "في استقرارنا .. نستثمر "، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمشاركة وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية قرابه 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

وتستهل فعاليات اليوم بعقد لقاءات ثنائية بين رؤساء الوفود العربية والأوروبية المشاركة في القمة يعقبها جلسة "حوار تفاعلي" مغلقة لمناقشة سبل التعامل مع التحديات الإقليمية، لتعقد بعدها الجلسة العامة الثانية بحضور رؤساء الوفود التي تتناول تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، يليها جلسة ختامية ثم مؤتمر صحفي للإعلان عما تم الاتفاق عليه خلال القمة.