الاقتصاد يحول كيم من شخص منبوذ عالميًا إلى ضيف شرف

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قد يكون أبرز ما في وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى فيتنام، لحضور قمته مع دونالد ترامب، هو اعتبار الزيارة أمرا عاديا، فكيف تحول كيم من منبوذ إلى ضيف شرف؟

منذ أن أعربت كوريا الشمالية عن انفتاحها للدخول في مفاوضات مع دول العالم العام الماضي، تحول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، من شخص منبوذ إلى واحد من أكثر الضيوف الذين تسعى دول العالم لاستضافتهم، فبداية من الصين، مرورا بسنغافورة، وصولا إلى فيتنام الأسبوع الجاري، كانت السجاجيد الحمراء تُفرد أمام الزعيم الكوري الشمالي البالغ من العمر 35 عاما، وسط رغبة العديد من زعماء العالم، في توطيد علاقاتها مع كوريا الشمالية، للاستفادة من واحد من آخر الأسواق الناشئة غير المستغلة.

وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن التحول من شخص منبوذ على المستوى الدولي، إلى ضيف شرف، ترحب به الدول التي يزورها، دليل على نجاح كيم في انتزاع السلطة من قادة جيش البلاد، منذ وفاة والده في 2011. إضافة إلى ذلك تكشف رغبته الجادة في إصلاح اقتصاد البلاد، الذي استنزف بسبب عقود من المجاعات، والتركيز على

وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن التحول من شخص منبوذ على المستوى الدولي، إلى ضيف شرف، ترحب به الدول التي يزورها، دليل على نجاح كيم في انتزاع السلطة من قادة جيش البلاد، منذ وفاة والده في 2011. إضافة إلى ذلك تكشف رغبته الجادة في إصلاح اقتصاد البلاد، الذي استنزف بسبب عقود من المجاعات، والتركيز على التوسعات العسكرية، في البلاد تحت قيادة والده وجده. حيث تقول كيم يونج هوي الباحثة الاقتصادية التي انشقت عن كوريا الشمالية في 2002، إنه "إذا أردت أنت تفهم كيم جونج أون، فيجب أن تعود إلى الماضي". وأضافت "أنه يتعجب لماذا لم يسافر والده كيم جونج إيل، كثيرا إلى الخارج؟ ولماذا بلاده فقيرة للغاية؟"، مستشهدة بكتاب أعده طباخ ياباني عمل لدى الديكتاتور الراحل، مشيرة إلى أن "كيم بعد أن أصبح قائدا للبلاد، كان يعتقد أنه سيقود البلاد بشكل أفضل من والده". هل يقدم ترامب تنازلات مقابل تدمير كيم «يونج بيون»؟ وعلى مدار سنوات حكمه، عمل كيم الذي تلقى تعليمه في سويسرا، على تحويل دفة كوريا الشمالية من تبني سياسة "الجيش أولا" التي اعتمد عليها والده، إلى التركيز على الاقتصاد. فبعد نجاحه في اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2017، أعلن الزعيم الكوري الشمالي، أن برنامج البلاد العسكري اكتمل، وأعرب عن نيته التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل بناء اقتصاد البلاد. Advertisements وأنهت هذه الخطوة تهديدات ترامب بشن حرب ضد كوريا الشمالية، ومهدت الطريق للقمة الأولى بينهما في سنغافورة يونيو الماضي، كما أنها ألقت الضوء على احتمالية تحول البلاد إلى مركز تجاري مستقبلا، في حالة رفع العقوبات عنها. وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الأشهر القليلة الماضية، شهدت انتقاد كيم العقوبات التي تحرم البلاد من العديد من الأمور بداية من حظر السفر المفروض على مسئوليها، وصول إلى تقليل وارداتها من الطاقة. ماذا لو فشلت الدبلوماسية في حل أزمة كوريا الشمالية؟ وصرح تاي يونج هو، الذي شغل منصب نائب السفير الكوري الشمالي في بريطانيا قبل أن ينشق عن البلاد في 2016، أنه "عندما تلجأ بيونج يانج للمفاوضات، فهذا يعني أن الوضع الداخلي سيئ بسبب العقوبات". يذكر أن كيم غادر بيونج يانج، أمس السبت، على متن قطار في طريقه إلى فيتنام مرورا بالصين، حيث سافر الزعيم الكوري الشمالي خارج البلاد، خمس مرات العام الماضي فقط، وهي أكثر من عدد مرات سفر أي زعيم كوري شمالي آخر على مدى عقدين. ودائما ما تتركز رحلات كيم الخارجية على زيارة المناطق الصناعية، ومن المقرر أن يقوم بالأمر نفسه في فيتنام قبل القمة التي تستضيفها البلاد، ليلقي نظرة مقربة على تجربة الدولة الشيوعية التي تمكنت من الازدهار بعد أنهت عداءها مع الولايات المتحدة. بالإضافة لذلك قالت "بلومبرج" إن عددا من التقارير رصدت وجود مسؤولين كوريين شماليين بالقرب من مصانع الهواتف الذكية التابعة لشركة "سامسونج" للإلكترونيات في فيتنام، ما يشير إلى أن كيم قد يقوم بجولة في المصانع الكورية الجنوبية. كيف يمكن أن يستفيد كيم من تجربة فيتنام؟ ومن جانبه أشار ترامب نفسه مرارا وتكرارا إلى أهداف كيم التنموية في الوقت الذي ناقش فيه الأسباب التي قد تدفع كوريا الشمالية لتبادل التنمية الاقتصادية مقابل ترسانتها النووية. وقال ترامب في 19 فبراير الجاري "أعتقد أن كوريا الشمالية يمكن أن تكون قوة اقتصادية هائلة عندما يتم حل مشكلتها"، وأضاف "أرى أن كوريا الشمالية كيم يفكران في بعض الأمور الإيجابية، وسنكتشف ذلك قريبا".

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