لافروف يدعو مجلس الأمن إلى رفع عقوبات بيونج يانج

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سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مجلس الأمن الدولي إلى رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بشكل جزئي كبادرة حسن نية ، بسبب التزامها بالتهدئة، قائلا: "كان منطق المجموعة المشكلة للإجراءات الهادفة لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية ينحصر في أنه لا يمكن أن نطالب بشكل أحادي الجانب بالتنفيذ الكامل لكل المطالب من جانب بيونج يانج، والتفكير بعد ذلك فقط في تخفيف نظام العقوبات المفروضة عليها، وأظهرت قمة سنغافورة أن حل هذه القضية بسرعة فائقة أمر مستحيل".
ودعا لافروف، في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، في دورة منتدى "فالداي" الدولي المنعقد بمدينة هو تشي منه بفيتنام، وأوردتها قناة روسيا اليوم، إلى تشجيع بيونج يانج على مواصلة حركتها إلى الأمام في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بيونج يانج أعلنت حظر إجراء التجارب، وهي تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات
ودعا لافروف، في كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، في دورة منتدى "فالداي" الدولي المنعقد بمدينة هو تشي منه بفيتنام، وأوردتها قناة روسيا اليوم، إلى تشجيع بيونج يانج على مواصلة حركتها إلى الأمام في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بيونج يانج أعلنت حظر إجراء التجارب، وهي تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات لتخفيف أو رفع عدد من العقوبات في هذا المجال، التي تعرقل تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
يذكر أن مستشار الرئيس الكوري الجنوبي الخاص لشؤون الوحدة والدبلوماسية والأمن مون جونج-إن، صرح في 18 فبراير الجاري، بأن عملية تدمير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية لا يمكن أن يقوم بها إلا خبراء كوريون شماليون الذين صمموا المنشآت ذات الصلة، وأن التعويضات ضرورية للحصول على التعاون من كوريا الشمالية. (التفاصيل)
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