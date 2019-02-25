انت الان تتابع إعادة انتخاب ماكي سال رئيسا للسنغال بـ57% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء السنغالي محمد بن عبد الله ديون، اليوم الإثنين، فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة "57% على الأقل" من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس. وقال ديون عند منتصف الليل في مقر التحالف الرئاسي في دكار: "النتائج تسمح لنا بالقول بأنه علينا التوجه بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه"، وجاء الإعلان وسط هتافات أنصاره الذين تجمعوا في المقر، ولم يدل سال الذي شوهد في المقر في وقت سابق بأي تصريح.

ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية على مستوى المناطق قبل الثلاثاء، وعلى المستوى الوطني بحلول منتصف ليل الجمعة كأبعد تقدير، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات سيتم الدعوة لجولة ثانية في 24 مارس. وقبيل تصريحات ديون، كان المنافسان الرئيسيان لسال قد حذرا من استباق إعلان الفوز،