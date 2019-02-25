انت الان تتابع نتنياهو يتوعد إيران: سننهي تواجدكم في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل العمل من أجل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا. وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية حول إيران: "سمعنا أمس مسؤولا إيرانيا كبيرا يقول إن إيران حققت أكثر من 90% من أهدافها في سوريا.. هذا ليس صحيحا، ولكن صحيح أن الإيرانيين يحاولون التموضع هناك، وصحيح بأننا نصدهم". وتابع "لدي رسالة واضحة إلى النظام الإيراني الذي يريد تدمير إسرائيل.. سنواصل العمل وفق الحاجة من أجل صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا".
جاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، مفاده أن بلاده حققت أكثر من 90% من أهدافها في سوريا، وأن الاعتداءات الإسرائيلية لم يكن لها أي تأثير استراتيجي على المقاومة هناك.وفيما يتعلق بلقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال نتنياهو: "سألتقي في
جاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، مفاده أن بلاده حققت أكثر من 90% من أهدافها في سوريا، وأن الاعتداءات الإسرائيلية لم يكن لها أي تأثير استراتيجي على المقاومة هناك.
وفيما يتعلق بلقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال نتنياهو: "سألتقي في موسكو يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسأبحث معه التطورات الإقليمية والعدوان الإيراني".
وأوضح نتنياهو، أنه سيبحث أيضا توطيد آلية التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار والحؤول دون حدوث احتكاكات في المنطقة لا حاجة بها.
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