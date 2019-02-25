الان تتابع تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

حمل فريق الحكومة الشرعية باليمن، اليوم، الحوثيين، مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، بعد أن تأجل تنفيذ المرحلة الأولي منه.

وكان من المزمع تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، اليوم، بحضور وفد الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين.