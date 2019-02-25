شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركتها فى مراقبة انتخابات السنغال.. برلمانية: شفافية وديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النائبة مى محمود - عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الأفريقى، ضمن وفد الاتحاد الإفريقى لمراقبة الانتخابات الرئاسية التى عقدت أمس بالسنغال.

وقالت البرلمانية فى بيان لها اليوم، إن الانتخابات الرئاسية بالسنغال شهدت حالة من الاستقرار والديمقراطية والنزاهة، والذى ظهر واضحا من خلال ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات التى تعدت 75% فى بعض المناطق.

Advertisements

وأضافت، أنه من خلال مراقبة سير العملية الانتخابية، فإنه لم يتم ملاحظة أى تجاوزات على العكس، فقد كانت تسير إجراءات الانتخابات بيسر مما سهل علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة، معلقة على زيادة نسبة مشاركة الشباب والمرأة بشكل ملحوظ خلال ساعات الانتخاب مما يدل علي وعي تام بالحقوق و الواجبات تجاه الدولة من قبل السنغاليين.