مصراوي - كتبت - عايدة رضوان:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت في استبعاد غير المستحقين وفقًا لعدة معايير منها: "أن تبلغ فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات/شهرياً فأكثر أو أن تبلغ فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه/شهرياً فأكثر" كمرحلةٍ أولى، فيما سيتم بدء المرحلة الثانية من الاستبعاد وفقًا لـ 5 معايير أخرى اعتبارًا منذ مارس المقبل، استعدادًا لتنقية منظومة الدعم والبدء في إضافة المستحقين.
ومن ناحيته أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حذف غير المستحقين.. هؤلاء يحق لهم إصدار بطاقة تموين جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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