عبدالمجيد صالح: لحل أزمة النازحين السوريين بعيدا عن تسييس هذه القضية

تمنى عضو المكتب السياسي لـ"حركة أمل" النائب السابق عبد المجيد صالح أن "يمثل تشكيل الحكومة جسر عبور للبنان لحل الازمات التي يئن تحت وطأتها الوطن والمواطن"، مشددا على "ضرورة أن تتوحد الرؤية الوطنية حول مقاربة وحل أزمة النازحين السوريين بعيدا عن تسييس هذه القضية".

وأكد خلال احتفال تأبيني في بلدة السكسكية، أن "العلاقة بين لبنان وسوريا محكومة باتفاقيات وهي قائمة بالاساس وهناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين"، مشددا على "وجوب أن تبدأ الحكومة عملها بمعالجة كل القضايا والعناوين التي تلامس لقمة عيش الناس وأمنهم الصحي والبيئي والاقتصادي".

وأشار صالح الى أن "الكلام والأقوال لا تبني الأوطان ولا تحميها فالأوطان تبنى وتحمى وتصان بالأفعال الصادقة وبسواعد كل المخلصين من أبنائه".