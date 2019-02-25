تمنى عضو المكتب السياسي لـ"حركة أمل" النائب السابق عبد المجيد صالح أن "يمثل تشكيل الحكومة جسر عبور للبنان لحل الازمات التي يئن تحت وطأتها الوطن والمواطن"، مشددا على "ضرورة أن تتوحد الرؤية الوطنية حول مقاربة وحل أزمة النازحين السوريين بعيدا عن تسييس هذه القضية".
وأكد خلال احتفال تأبيني في بلدة السكسكية، أن "العلاقة بين لبنان وسوريا محكومة باتفاقيات وهي قائمة بالاساس وهناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين"، مشددا على "وجوب أن تبدأ الحكومة عملها بمعالجة كل القضايا والعناوين التي تلامس لقمة عيش الناس وأمنهم الصحي والبيئي والاقتصادي".
وأشار صالح الى أن "الكلام والأقوال لا تبني الأوطان ولا تحميها فالأوطان تبنى وتحمى وتصان بالأفعال الصادقة وبسواعد كل المخلصين من أبنائه".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمجيد صالح: لحل أزمة النازحين السوريين بعيدا عن تسييس هذه القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.