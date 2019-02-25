ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، فب تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إذا كان بعضنا يعتقد أنّ الرئيس السوري بشار الأسد لا يريد عودة النازحين إلى سوريا، فمن الأولى ألّا ينفّذ هذا البعض رغبته ويقف في وجه سعينا لعودتهم، بخاصة أنّها مصلحة لبنانية بالدرجة الأولى".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: الأولى بالبعض ألا يقف بوجه سعينا لعودة النازحين بخاصة أنها مصلحة لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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