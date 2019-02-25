أبو الحسن: يدنا ممدودة للجميع دون تردد من أجل البدء بخطوات الإصلاح

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا نستهل عملنا بإنفتاحٍ وحوار وثبات ٍ وإصرار، يدنا ممدودة للجميع دون تردد من أجل البدء بخطوات الإصلاح الجدي ويدنا الأخرى مشدودة تعكس نبض الناس التواقين للخلاص، وفي الحالتين فإن إرادتنا كبيرة لكنها فرصتنا الأخيرة، لا تهدروا الوقت ولا تترددوا، لبنان أمانة فإحفظوها".

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