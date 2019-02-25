اخماد حريق شب داخل شقة باحد المباني السكنية في الطريق الجديدة

اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقا شب داخل شقة تقع في الطبقة السابعة من احد المباني السكنية في الطريق الجديدة، توازيا عمل العناصر على نقل مواطنة اصيبت بضيق في التنفس جراء تنشقها دخان الحريق الى مستشفى المقاصد.
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