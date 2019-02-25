رئيس الاتحاد السرياني: لايجاد حل عادل وسريع لعودة النازحين

دعا رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد الحكومة اللبنانية الى "تكثيف جهودها واتصالاتها مع المجتمع الدولي وبرعايته وضمانته لإيجاد حل عادل وسريع لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم دون أن يتعرضوا لكيدية وانتقام".

وطالب مراد في ندوة للكوادر الحزبية عقدت في المقر العام للحزب في منطقة سد البوشرية،"بقوات دولية أجنبية وعربية للانتشار على الخط الفاصل بين الحدود التركية وشمال شرق سوريا للحفاظ على الأمن والأمان الذي تحقق، وصولا للبدء بمفاوضات سلام تنهي الحرب وينتج عنها توافق تام على نظام ديمقراطي يحترم التعددية والمواطنة ويعبر عن تطلعات المكونات كافة ويرسخ العدالة وأخوة الشعوب في العيش الحر الكريم".

وحيا الكوادر الحزبية وأحزاب ومؤسسات المجلس القومي في كل دول العالم وخصوصا في الشرق الأوسط "لنضالهم والتزامهم في المثابرة والتضحية ومواجهة قوى الشر والديكتاتورية والتطرف والإرهاب"، مؤكدا "أن الشعب الذي ينتهج النضال والمقاومة لأجل حقوقه وحريته لن تقوى عليه قوى الشر مجتمعة".