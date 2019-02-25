الحجار: عودة النازحين ضرورة لكن استغلالها للتطبيع خارج الشرعية مع النظام مرفوض

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، إلى أنّ "سوريا جارة وشقيقة ونتمنّى لأهلنا فيها كلّ الخير والسلام والطمأنينة"، مشدّدًا على أنّ "نظامها هو الّذي يريد إرهابنا ويرسل متفجراته لقتلنا ويضع رئيس وزرائنا وزعماء وقادة رأي عندنا، على لوائح إرهابه".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "عودة النازحين ضرورة، لكنّ استغلالها للتطبيع خارج الشرعية العربية مع النظام مرفوض".