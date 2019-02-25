شينزو أبي: خطة نقل قاعدة "فوتينما" الأميركية بجزيرة أوكيناوا لن تتغير

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن خطة نقل قاعدة "فوتينما" الجوية من موقعها الحالي بمدينة "جينوان" المكتظة بالسكان إلى منطقة "هينوكو" الساحلية بمدينة "ناجو" لن تتغير، موضحا أن حكومته قد أكدت مرارا وتكرارا أن خطة الانتقال سوف تمضي قدما بغض النظر عن الاستفتاء الذي جرى في جزيرة "أوكيناوا" أمس.

وأعرب آبي عن تقديره لمشاعر سكان محافظة "أوكيناوا"، مضيفا أن الحكومة ستواصل السعي إلى الحوار معهم للمضى قدما في تنفيذ المشروع، مشيرا الى أنه "قد مر عشرون عاما على اتفاق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة "فوتينما"، ولن يكون بإمكان طوكيو التأجيل أكثر من ذلك"، مؤكدا أن "تخفيف عبء استضافة القواعد العسكرية عن أوكيناوا يعد مسؤولية رئيسية للحكومة المركزية التي ستواصل بذل أقصى جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف".