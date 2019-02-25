تدشين طريق جديد للتبادل التجاري بين أفغانستان والهند عبر الأراضي الإيرانية

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أنّ "أفغانستان بدأت بتصدير السلع إلى الهند من خلال ميناء جابهار الإيراني، حيث تسعى للوصول إلى أسواق في الخارج لتنمية اقتصاده".
وأوضح مسؤولون للوكالة أنّ "23 شاحنة تحمل 57 طنًّا من الفاكهة المجفّفة والمنسوجات والسجاد والمنتجات المعدنية، خرجت من مدينة زرنغ في غرب أفغانستان، في طريقها إلى ميناء جابهار الإيراني، وسيتمّ شحنها إلى ميناء مومباي الهندي".
وكان قد ركّز الرئيس الأفغاني أشرف غني، خلال افتتاحه لمسار التصدير الجديد، على أنّ "بلاده تعزّز صادراتها ببطء في محاولة لخفض العجز التجاري"، مشدّدًا على أنّ "ميناء جابهار تتويج لتعاون طيّب بين الهند وإيران وأفغانستان، وهو ما يضمن النمو الاقتصادي".
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