النيابة العامة التركية تأمر باعتقال 101 عسكريا في قيادة القوات البرية

أمرت النيابة العامة التركية باعتقال 101 عسكريا في قيادة القوات البرية للاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله غولن "لتورطها في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016".
وأوضحت النيابة أن "67 من العسكريين الذين صدر أمر باعتقالهم ما زالوا على رأس عملهم فيما تم اتخاذ إجراءات إدارية بحق 33 آخرين".
ولفتت إلى أن "شرطة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة تواصل عملياتها الأمنية لإلقاء القبض على العسكريين الذين صدر أمر باعتقالهم".
يذكر أن السلطات التركية كانت قد أوامر، يوم 12 من الشهر الحالي، باعتقال مشتبه بهم جدد على خلفية التحقيقات التي تجريها تركيا بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في 2016.
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