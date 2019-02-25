سانا: الجيش السوري أحبط محاولة تسلل مجموعات من مسلحي "النصرة" بريف حماة الشمالي

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" بأنّ "وحدة من الجيش السوري أحبطت محاولة تسلّل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" من بلدة مورك نحو تل بزام في ريف حماة الشمالي، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب".

وأكّدت أنّ "وحدات الجيش دمّرت أوكارًا ومنصّات إطلاق قذائف صاروخية كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية في بلدة اللطامنة، للاعتداء على البلدات الآمنة".