الخزعلي: أميركا تأخذ الذهب العراقي إليها وتحول "الدواعش" الأجانب إلى العراق

شدّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تأخذ الذهب العراقي إليها وتحوّل "الدواعش" (عناصر تنظيم "داعش") الأجانب إلى العراق".

وكان قد تسلّم الجيش العراقي من الجانب السوري، يوم السبت الماضي، دفعة من مواطنيه الأعضاء في تنظيم "داعش".

وبذلك يصبح عدد عناصر تنظيم "داعش" الّذين جرى تسليمهم للجيش العراقي 330، بعد تسليم 150 من عناصر التنظيم للجيش في وقت سابق.

كما أكّد مصدر مقرب من "وحدات حماية الشعب الكردية" لموقع "باسنيوز" الكردي، أنّ "القوات الأميركية نقلت أطنانًا من ذهب "داعش" مؤخّرًا إلى الولايات المتحدة، تاركةً كمية قليلة للوحدات".