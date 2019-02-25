لافروف: ترامب يحاول فرض "ناتو عربي" مصطنع على منطقة الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول بشتى السبل والوسائل فرض مفهوم مصطنع لحلف شمال الأطلسي على منطقة الشرق الأوسط، وخلق هناك ما يسمى الناتو العربي".

وخلال كلمته في منتدى "فالداي" الدولي المنعقد بمدينة هو تشي منه بفيتنام، لفت إلى أن "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، أو ما يسمى MESA ، أو منظمة حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، الذي تحاول إدارة ترامب الآن فرضه على دول الخليج، بالإضافة إلى الأردن ومصر وإسرائيل، بالطبع، هو لصالح الولايات المتحدة واهتماماتها، ولا يمت بصلة لمصالح المنطقة وشؤونها".

وأوضح أنه "كمثال على آخر الهياكل التي تحاول أميركا زرعها بشكل مصطنع في العالم، هو مفهوم منطقة الهند والباسيفيك، التي يتم الترويج لها من قبل الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع اليابان وأستراليا، والتي تندرج في سياق واضح يهدف لاحتواء الصين".

ودعا لافروف "لتشجيع كوريا الشمالية على مواصلة حركتها إلى الأمام في الوقت الراهن، ولقد أعلنت حظر إجراء التجارب، وهي تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات ما لتخفيف أو رفع عدد من العقوبات في هذا المجال، التي تعرقل تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية".