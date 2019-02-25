ترامب يعلن تأجيل بلاده زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة".
وأضاف: "كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جدا، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من آذار. وعلى افتراض تمكن الجانبين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس الصيني شي جينبينغ في مارالاغو لإبرام إتفاق. نهاية اسبوع جيدة جدا للولايات المتحدة والصين".
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