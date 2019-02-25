العثور على جثة إمرأة مجهولة على الشاطئ قرب الطريق البحرية - انطلياس

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "عند الساعة 17:30 من تاريخ 22/2/2019 وفي محلة انطلياس-الطريق البحرية، عثر على جثة امرأة مجهولة الهوية على الشاطىء بين الصخور، فتم نقلها الى براد مستشفى بعبدا الحكومي"، موضحة أنها "في العقد الثاني من العمر، نحيلة البنية، سوداء البشرة والشعر، ترتدي بنطال "جينز" لون اسود وسترة قصيرة دون اكمام لون بني".

وطلبت المديرية بناء على اشارة القضاء المختص، من ذويها او ممن يعرف عنها شيئا، ابلاغهم الحضور الى المستشفى المذكورة، والاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 04/713517، تمهيدا لاستلام الجثة.