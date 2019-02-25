ميركل وماي تجتمعان على هامش قمة "شرم الشيخ"

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر.

ولم يتم إعلان تفاصيل عن مضمون اللقاء حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقدم ميركل مقترحات جديدة لماي لحل وضع المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن المحادثات التي جرت بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش القمة أمس الأحد انتهت دون نتائج محددة.

وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي عقب المحادثات أن توسك ذكّر ماي مجددا بأن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد لن يبحثوا مقترحاً جديداً بالحل خلال قمتهم الشهر المقبل إلا إذا كان هذا المقترح له أغلبية تؤيده في بريطانيا.

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ولن يجري البرلمان البريطاني هذا الأسبوع تصويتاً على اتفاقية الخروج التي تفاوضت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمس إن التصويت سيجرى في 12 مارس المقبل، موضحة أن التصويت سيكون بذلك في داخل نطاق المدة التي تسبق خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد في 29 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.

وتبحث القمة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

ومن المنتظر أن تدور القمة في يومها الثاني حول اليمن وسوريا وليبيا والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.