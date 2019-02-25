ترامب يصل فيتنام غداً الثلاثاء لعقد قمته مع كيم

قالت وزارة الخارجية الفيتنامية اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيصل إلى البلاد مساء غد الثلاثاء قبل قمته الثانية مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن كيم سيلتقي بالرئيس الفيتنامي نجوين بو ترونج.

ومن المقرر عقد قمة ترامب وكيم يومي الأربعاء والخميس لكن لا توجد تفاصيل عن المحادثات المزمعة بينهما.

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