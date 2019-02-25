قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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