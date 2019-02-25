أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن موضوعات القمة العربية الأوروبية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

كتب - أحمد عبد الله:

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أهم الموضوعات المطروحة على القمة العربية الأوروبية المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ.



وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الطرفين بحثا أيضا كيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات مع

الجانب الأوروبي وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين، وذلك بما يخدم المصالح والأولويات العربية ويتسق مع مواقف ورؤى جامعة الدول العربية.



وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط والصفدي حرصا على التأكيد في هذا الصدد على محورية النقاشات التي

تشهدها القمة حول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وأهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي على دعم حل الدولتين وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لأهمية تفهم الجانب الأوروبي للمواقف والرؤى العربية تجاه الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتوصل أيضاً إلى تفاهمات وأرضية مشتركة حول ملفات مكافحة الرهاب والهجرة غير المشروعة وغيرها.