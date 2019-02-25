أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن موضوعات القمة العربية الأوروبية

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بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أهم الموضوعات المطروحة على القمة العربية الأوروبية المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ.
الجانب الأوروبي وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين، وذلك بما يخدم المصالح والأولويات العربية ويتسق مع مواقف ورؤى جامعة الدول العربية.
وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الطرفين بحثا أيضا كيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات مع
وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط والصفدي حرصا على التأكيد في هذا الصدد على محورية النقاشات التي
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