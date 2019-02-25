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ترامب يؤجل تطبيق تعريفات جمركية على سلع صينية

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات :

 أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أنه سيؤجل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية، كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوم

الجمعة المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 قال ترامب، إن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات

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التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
 أضاف، أنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع شي جي بينج، الرئيس الصيني، في ولاية فلوريدا، لإبرام اتفاق يحقق الجانبان من خلاله تقدمًا إضافيًا.
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